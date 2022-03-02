Минфин посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото

Вадим Карасев

Министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото - это хорошая альтернатива скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. Также в ведомстве поддерживают предложение депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.

"Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам", - отметил министр.

Колебания котировок на "желтый" металл обычно имеют краткосрочный характер, а в долгосрочной перспективе вложения показывают свою прибыльность, добавили в Минфине. По словам Силуанова, отмена НДС поспособствует росту спроса на золото среди жителей страны.

Сегодня при покупке золотого слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в размере 20 процентов. Обратная операция - продажа слитка банку - возврата уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан.

В организации уже подготовили положительное заключение на разработанный депутатами соответствующий законопроект. Сейчас НДС на покупку золотых монет и слитков в России является самым высоким в мире.

Ранее Ruposters писал, что Минфин направит 1 трлн рублей из ФНБ на покупку российских акций.

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