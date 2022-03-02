Мыши похитили более 40 тысяч рублей из магазина и унесли их в свою нору

Вадим Карасев

В Шанхае пробравшиеся в магазин мыши раскидали продукты, а также украли деньги, сообщает портал Asia NewsDay. Из-за грызунов владельцы торговой точки лишились $407.

Вышедшие утром на смену сотрудники супермаркета заметили, что из-под кассы исчезли 2000 юаней (407 лолларов). Офицеры, которые приехали на место по вызову, раскрыли "преступление", посмотрев записи камер видеонаблюдения.

Как выяснилось, магазин атаковали мыши, унесшие деньги в нору. В итоге тайник грызунов был обнаружен, однако спасти банкноты не удалось — они оказались порваны на мелкие кусочки.

Как отметили офицеры, из норы при этом доносился мерзкий запах, отпугивавший покупателей. Руководство магазина пока не прокомментировало возникшую ситуацию.



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