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Мыши похитили более 40 тысяч рублей из магазина и унесли их в свою нору

Мыши похитили более 40 тысяч рублей из магазина и унесли их в свою нору

В Шанхае пробравшиеся в магазин мыши раскидали продукты, а также украли деньги, сообщает портал Asia NewsDay. Из-за грызунов владельцы торговой точки лишились $407.

Вышедшие утром на смену сотрудники супермаркета заметили, что из-под кассы исчезли 2000 юаней (407 лолларов). Офицеры, которые приехали на место по вызову, раскрыли "преступление", посмотрев записи камер видеонаблюдения.


Как выяснилось, магазин атаковали мыши, унесшие деньги в нору. В итоге тайник грызунов был обнаружен, однако спасти банкноты не удалось — они оказались порваны на мелкие кусочки. 

Как отметили офицеры, из норы при этом доносился мерзкий запах, отпугивавший покупателей. Руководство магазина пока не прокомментировало возникшую ситуацию.

Как писал NEWSTES, ранее полиция США объявила благодарность козлу за помощь в поимке обвиняемого в домашнем насилии.

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По материалам: uposters.ru

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