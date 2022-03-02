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Официально: все российские команды удаляют из игр серии FIFA (UPD)

Официально: все российские команды удаляют из игр серии FIFA (UPD)


UPD: Аналогичные ограничения вводятся и на NHL 22.

Ранее сегодня появились слухи, что из игр FIFA и NHL планируют удалить российские команды. Теперь тому есть официальное подтверждение.

Компания Electronic Arts объявила, что из FIFA 22, Fifa Mobile и FIFA Online будут удалены все российские команды и сборная России. Отмечается, что издательство оценивает возможные изменения и для других игровых серий (напомним, в первоначальной информации от инсайдера была речь и про NHL).


На данный момент в заявлении Electronic Arts нет информации про FIFA 23 — неизвестно, стоит ли ожидать в новой части футбольной серии российские команды.

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По материалам: newxboxone

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