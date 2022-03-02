Официально: все российские команды удаляют из игр серии FIFA (UPD)





UPD: Аналогичные ограничения вводятся и на NHL 22.

A statement from EA SPORTS NHL: pic.twitter.com/2uX4h55ok4 — EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) March 2, 2022

Ранее сегодня появились слухи, что из игр FIFA и NHL планируют удалить российские команды. Теперь тому есть официальное подтверждение.

Компания Electronic Arts объявила, что из FIFA 22, Fifa Mobile и FIFA Online будут удалены все российские команды и сборная России. Отмечается, что издательство оценивает возможные изменения и для других игровых серий (напомним, в первоначальной информации от инсайдера была речь и про NHL).

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022



На данный момент в заявлении Electronic Arts нет информации про FIFA 23 — неизвестно, стоит ли ожидать в новой части футбольной серии российские команды.