Ольга Бузова в шоке от ненависти людей

Ведущая и певица Ольга Бузова не понимает, почему ей устроили травлю. Артистка столкнулась с хейтом в свой адрес из-за драматичной ситуации на Украине. Певица заявила, что гнев порождает гнев. Звезда утверждает, что реагировать и отвечать на злость она не собирается. В первые дни начала спецоперации России на Украине телеведущая находилась вдали от родной страны. Она была на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке». Бузова призналась, что получала много посланий от подписчиков, в том числе и негативных. Исполнительница хита «Мало половин» считает, что во многих странах есть военные конфликты. Но как бы ни было страшно и сложно, именно в такие времена важно излучать любовь. «Я верю, что добро победит. Важно не поддаваться на хейт, не отвечать на злость, а верить, что всё будет хорошо!» — призвала Ольга. Звезда призналась, что ей, как и многим, трудно и страшно из-за сложившейся ситуации. Телеведущая не спит ночами и переживает за других. Однако в ее адрес всё равно поступают гневные комментарии.Ольга Бузова «Столько оскорблений в мой адрес... За что? За то, что я русская? В истерике и панике логики нет. Мы орем на тех, кто рядом... Куда проще вылить свою ненависть, потому что слабые. Проще страх выплеснуть на другого, чем самому работать над эмоциями и держать себя в руках. Всем трудно... И мне страшно, и я плачу, и места себе не нахожу, не сплю ночами...» — пожаловалась экс-ведущая «Дома-2». Бузова уверена, что надо всегда оставаться человеком в любой ситуации. По мнению артистки, важно, чтобы люди продолжали работать в своих сферах вместо того, чтобы сеять негатив. «Важно, чтобы люди работали, каждый в своей сфере, а не распространяли ненависть друг к другу или панику. Всем трудно... Я продолжаю молиться и верить в лучшее», — добавила теледива.