Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова в шоке от ненависти людей

Ольга Бузова в шоке от ненависти людей
Ведущая и певица Ольга Бузова не понимает, почему ей устроили травлю. Артистка столкнулась с хейтом в свой адрес из-за драматичной ситуации на Украине. Певица заявила, что гнев порождает гнев. Звезда утверждает, что реагировать и отвечать на злость она не собирается. В первые дни начала спецоперации России на Украине телеведущая находилась вдали от родной страны. Она была на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке». Бузова призналась, что получала много посланий от подписчиков, в том числе и негативных. Исполнительница хита «Мало половин» считает, что во многих странах есть военные конфликты. Но как бы ни было страшно и сложно, именно в такие времена важно излучать любовь. «Я верю, что добро победит. Важно не поддаваться на хейт, не отвечать на злость, а верить, что всё будет хорошо!» — призвала Ольга. Звезда призналась, что ей, как и многим, трудно и страшно из-за сложившейся ситуации. Телеведущая не спит ночами и переживает за других. Однако в ее адрес всё равно поступают гневные комментарии.
Ольга Бузова «Столько оскорблений в мой адрес... За что? За то, что я русская? В истерике и панике логики нет. Мы орем на тех, кто рядом... Куда проще вылить свою ненависть, потому что слабые. Проще страх выплеснуть на другого, чем самому работать над эмоциями и держать себя в руках. Всем трудно... И мне страшно, и я плачу, и места себе не нахожу, не сплю ночами...» — пожаловалась экс-ведущая «Дома-2». Бузова уверена, что надо всегда оставаться человеком в любой ситуации. По мнению артистки, важно, чтобы люди продолжали работать в своих сферах вместо того, чтобы сеять негатив. «Важно, чтобы люди работали, каждый в своей сфере, а не распространяли ненависть друг к другу или панику. Всем трудно... Я продолжаю молиться и верить в лучшее», — добавила теледива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря Cloud Gaming
Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря
Создатели Little Orpheus объявили о переносе даты релиза игры на Xbox
Создатели Little Orpheus объявили о переносе даты релиза игры на Xbox
Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова
Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова
Ольга Бузова в шоке от ненависти людей
Ольга Бузова в шоке от ненависти людей
Анна Нетребко лишилась работы из-за своей позиции
Анна Нетребко лишилась работы из-за своей позиции
Кристина Асмус рассказала о постельных сценах с Данилой Козловским
Кристина Асмус рассказала о постельных сценах с Данилой Козловским
Shadow Warrior 3 уже доступна, представлен трейлер к релизу
Shadow Warrior 3 уже доступна, представлен трейлер к релизу
Back 4 Blood: уже больше 10 миллионов игроков и скорый выход DLC
Back 4 Blood: уже больше 10 миллионов игроков и скорый выход DLC
Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города
Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования
Александр Жулин возмущен снятием наших спортсменов с международных соревнований
Александр Жулин возмущен снятием наших спортсменов с международных
Сын Анастасии Заворотнюк заметно преобразился
Сын Анастасии Заворотнюк заметно преобразился
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за отключения "Спектра-РГ"
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за

Топ на сегодня

Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Водолеев
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Водолеев
Николай Басков поплатился за свои слова
Николай Басков поплатился за свои слова

Еще по теме

Ольга Бузова высказалась о магии чисел
Бузова рассказала про свой последний секс и сразила откровенностью поклонников наповал
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания
Ольга Бузова призналась, что многие близкие от нее отвернулись