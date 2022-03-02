Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Прилучный рассказал о своем разводе

Павел Прилучный рассказал о своем разводе
Актер Павел Прилучный только спустя несколько лет заговорил о расставании с женой Агатой Муцениеце. Спустя два года после расставания, артист рассказал правду о разводе с Агатой Муцениеце. Артист утверждает, что до официального развода они с Агатой уже год не жили вместе. «Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно… Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», — пояснил Прилучный в интервью журналу «ОК!».
Павел Прилучный с женой При этом Павел подчеркнул, что сейчас у них «отличные отношения». Напомним, актеры поженились в 2011 году, а вскоре на свет появились их наследники — сын Тимофей и дочь Мия. Слухи о ссорах пары появлялись регулярно и чаще всего в кризисах обвиняли именно Павла. Однако окончательный разрыв произошел только в феврале 2020-го.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Школьники из 49 регионов приняли участие в столичном конкурсе «История моей семьи в истории России»
Школьники из 49 регионов приняли участие в столичном конкурсе
Егор Бероев высказал свое мнение о том, как надо вести себя в трудные времена
Егор Бероев высказал свое мнение о том, как надо вести себя в трудные
Павел Прилучный рассказал о своем разводе
Павел Прилучный рассказал о своем разводе
Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год
Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год
Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей лидеров
Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей
Российских и белорусских биатлонистов отстранили от всех международных соревнований
Российских и белорусских биатлонистов отстранили от всех
Правительство России запускает информпортал и телеграм-канал для граждан «Объясняем.РФ»
Правительство России запускает информпортал и телеграм-канал для
Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию
Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию
Тигран Кеосаян попал под санкции
Тигран Кеосаян попал под санкции
Павел Прилучный высказался о крахе брака с Агатой Муцениеце
Павел Прилучный высказался о крахе брака с Агатой Муцениеце
Валерия делает болезненные процедуры, чтобы выглядеть моложе
Валерия делает болезненные процедуры, чтобы выглядеть моложе
Лакомка и Тещины блины 2 марта 2022 года: третий день масленичной недели
Лакомка и Тещины блины 2 марта 2022 года: третий день масленичной

Топ на сегодня

Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли
Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли
Алла Пугачева влюбилась в мужчину с первого взгляда
Алла Пугачева влюбилась в мужчину с первого взгляда
PowerA выпускает геймпад для Xbox в стиле Tiny Tina’s Wonderlands
PowerA выпускает геймпад для Xbox в стиле Tiny Tina’s Wonderlands
Наталья Антонова раскрыла свои личные данные
Наталья Антонова раскрыла свои личные данные
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за отключения "Спектра-РГ"
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за

Еще по теме

Павел Прилучный высказался о крахе брака с Агатой Муцениеце
Впервые! Прилучный раскрыл всю правду об отношениях с Агатой
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми