Павел Прилучный рассказал о своем разводе

Актер Павел Прилучный только спустя несколько лет заговорил о расставании с женой Агатой Муцениеце. Спустя два года после расставания, артист рассказал правду о разводе с Агатой Муцениеце. Артист утверждает, что до официального развода они с Агатой уже год не жили вместе. «Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно… Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», — пояснил Прилучный в интервью журналу «ОК!».Павел Прилучный с женой При этом Павел подчеркнул, что сейчас у них «отличные отношения». Напомним, актеры поженились в 2011 году, а вскоре на свет появились их наследники — сын Тимофей и дочь Мия. Слухи о ссорах пары появлялись регулярно и чаще всего в кризисах обвиняли именно Павла. Однако окончательный разрыв произошел только в феврале 2020-го.