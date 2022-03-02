Павел Прилучный высказался о крахе брака с Агатой Муцениеце

Звезда «Мажора», актер Павел Прилучный объяснил, почему расстался с матерью своих детей Агатой Муцениеце. Павел Прилучный после расставания с Агатой Муцениеце закрутил роман с «папиной дочки». Правда, бульварная пресса все чаще пишет о том, что «мажор» попал в любовный треугольник и разрывается между бывшей женой и Мирославой Карпович. Актер часто бывает в доме Муцениеце. Все-таки там живут его дети: девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочка Мия. Иногда Павел забирает малышню к себе на уикенд. Где в это время коротает вечера «папина дочка», непонятно. Но с детьми Прилучного Миру увидишь нечасто. Она занята своими благотворительными проектами, театром и фотосессиями.Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми В одном из интервью Прилучный объяснил, почему они с Агатой в свое время решили развестись. Свой статус завидного холостяка Павел получил уже после того, как год прожил отдельно от семьи. Удерживать мужа Муцениеце не стала. «Так или иначе, мы зависим от женщин. Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое. Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения», — приводит «ОК!» слова Павла Прилучного.