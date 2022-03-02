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Правительство России запускает информпортал и телеграм-канал для граждан «Объясняем.РФ»

Правительство России запускает информпортал и телеграм-канал для граждан «Объясняем.РФ»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко информировал, что запускается информационный ресурс «Объясняем.РФ», который станет источником проверенной, официальной и оперативной информации в сложившейся ситуации, сообщается в официальном телеграм-канале российского кабмина.

Он создан по поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Сейчас в социальных сетях и СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой содержится много фейков и слухов.

«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию», – пояснил вице-премьер.

На портале уже размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны без исключения – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений, подчеркнул Дмитрий Чернышенко и продемонстрировал основные разделы сервиса.

Также на портале будет доступна форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране.

# Общество
По материалам: edu.ru

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