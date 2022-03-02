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Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год

Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год


Игра Vigor от студии Bohemia Interactive, которая изначально выходила в качестве эксклюзива Xbox One, а потом добралась и до других консолей, продолжит активно развиваться в 2022 году. В конце 2021 года проект начал получать новый тип контента — хроники, и на 2022 год у разработчиков тоже большие планы, о чем они рассказали в официальном блоге игры.

В 2022 году разработчики Vigor намерены сконцентрировать внимание при развитии проекта на следующих моментах:



За 2022 год разработчики намерены выпустить 3 сезона боевого пропуска. Первый из них уже доступен — это Vigor Chronicles: Perseverance, остается еще 2.



Новый контент будет появляться не только в рамках сезонов, разработчики намерены вводить что-то новое каждый месяц.



В 2022 году в планах у разработчиков улучшить опыт в Vigor для новых игроков, пока без подробностей.



В первой половине года запланировано выпустить полностью переработанную систему испытаний.



Еще в планах «взглянуть на эндгейм-контент Vigor», чтобы поклонникам проекта, которые максимально улучшили свое убежище и собрали все чертежи, было чем заняться.

Ниже можно посмотреть видео, в котором разработчики рассказывают о том, что нового ждать от Vigor в 2022 году. Напомним, что сама игра Vigor является условно-бесплатной.


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По материалам: newxboxone

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