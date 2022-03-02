Россия обезвредила чернобыльскую бомбу

Вадим Карасев

Российские вооруженные силы, несмотря на провокации, обеспечивают безопасность Чернобыльской АЭС. От их работы зависит радиоактивная ситуация не только на Украине, но и в Белоруссии, во многих регионах России и странах Европы.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский пошел на необъяснимый демарш и заявил, что его страна готова выйти из соглашения об отказе от ядерного оружия. Такой шаг за всю историю сделала лишь одна страна – Северная Корея.

Перспектива появления ядерного оружия в стране, где за последние двадцать лет произошло два государственных переворота, а на протяжении восьми лет идет вооруженный конфликт с двумя отделившимися регионами, должно было взволновать весь мир, но было услышано только в России.

Евросоюз и США отнеслись к словам украинского лидера безразлично (хотя можно представить, что случилось бы, если такие заявления прозвучали из уст президента Сирии или, например, Сербии), но Украине эти слова оказались позволены.

Ситуация тем более удивительна, если вспомнить, что Украина более, чем другие государства, способна оперативно создать ядерное оружие. В стране есть месторождение урана, есть еще старые советские ученые-ядерщики.

Именно поэтому 21 февраля в обращении к россиянам президент Владимир Путин сказал, что заявление Зеленского о возможности пересмотра отказа Киева от ядерного оружия не является "пустой бравадой".

В заявлении Зеленского важно именно то, что Украина позволила себе перейти "красную линию". Киев посчитал возможным рассматривать возвращение себе статуса ядерного государства.

Как показывает история, создание ядерного оружия мало связано с получением официального "разрешения". Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули ситуацию.

Никто не может поручиться, что Украина уже не занимается производством ядерного оружия. Возможностей у страны немало. И одна из главных – неотработанное ядерное топливо Чернобыльской АЭС, которое можно использовать для создания оружейного плутония.

В хранилищах в зоне ЧАЭС, по экспертным оценкам, находится 5-8 тонн высокообогащенного плутония, из которого можно сделать 160 килограммов оружейного плутония. Это очень много. В одной ядерной бомбе содержится порядка пяти килограммов плутония. То есть Украина могла начинить ядерным зарядом свыше пятидесяти ракет.

Сюрреализм и ирония истории. Чернобыльская АЭС, авария на которой буквально перевернула весь мир, теперь могла бы послужить для начала настоящей ядерной войны. Националисты на Украине и без ведома государства могли создать "грязную" бомбу, чтобы атаковать территории Донецкой и Луганской народных республик и, вполне возможно, Крыма.

Поэтому сразу после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации российские десантные войска первым делом заняли территорию ЧАЭС. Был обеспечен полный контроль над зоной. Причем отечественные специалисты контролируют территорию совместно с украинской стороной – прежним батальоном охраны электростанции.

Это необходимо, чтобы в военных условиях националистические или террористические группировки не воспользовались хаосом и возможностью заполучить смертельно опасные материалы, угрожающие огромным территориям и мирным жителям.

Ведь "грязную" бомбу можно установить на обычную баллистическую ракету и атаковать в том числе российскую территорию. Если быть более точным, нацелить на нашу страну полсотни таких ракет. Даже сбитые средствами ПВО они несли бы громадную угрозу не только России, но и Украине.

Нынешняя риторика высшего украинского руководства и свободная деятельность националистов на Украине вынудила начать военную спецоперацию и обеспечить безопасность России.

Удивительно, но украинская сторона в данном случае пошла на прямую диверсию и 1 марта отключила электричество на территории ЧАЭС. Это создало немалые проблемы в системе охлаждения ядерного реактора, где сохранилось огромное количество пораженных частиц. Возникла угроза аварийной ситуации. Российские специалисты сумели восстановить электроснабжение, включив системы охлаждения отработавшего ядерного топлива.

По словам специалистов, подобные акции чреваты новой аварией и вторым Чернобылем. Однако и на этот демарш украинской стороны Запад не обратил никакого внимания.

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