Российских и белорусских биатлонистов отстранили от всех международных соревнований

Вадим Карасев

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации. Это было сделано из-за текущей ситуации на Украине, а также в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

"Следуя новым рекомендациям МОК, исполком IBU принял решение не допускать участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в своих международных мероприятиях, в том числе и неспортивных. Исполком IBU не позднее 17 марта обсудит возможное отстранение федераций России и Белоруссии. Статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства в 2017 году, это означает, что до 2026 года в России не будут проводиться никакие мероприятия IBU, а представители СБР не будут занимать каких-либо официальных должностей в организации", - говорится в заявлении пресс-службы союза.

28 февраля Международный олимпийский комитет дал рекомендацию международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах из-за ситуации вокруг России и Украины. Кроме того организация призвала к отмене и переносу всех состязаний из РФ и РБ.

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