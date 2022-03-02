Школьники из 49 регионов приняли участие в столичном конкурсе «История моей семьи в истории России»

Школьники из 49 регионов приняли участие в столичном конкурсе мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Защищать работы ребятам предстоит 1–4 марта в дистанционном формате.

Конкурс «История моей семьи в истории России» проходит в два этапа. В рамках первого (отборочного) ребята направляли работы для номинаций «Семейная реликвия», «Семейная традиция», «Семейная династия», «Личность в истории России» и «Генеалогическое древо». Так, участники представили видеофильмы, мультимедийные информационные ресурсы и презентации. Работая над проектами, школьники обращались к историческим документам и семейным архивам.

По словам организаторов, главной объединяющей силой творческого состязания стало стремление сохранить достоверность исторических фактов о Великой Отечественной войне, ее участниках и событиях.

«Значение конкурса «История моей семьи в истории России» трудно переоценить. В нем органично соединяется серьезная работа с историческими источниками, фамильными архивами и современные мультимедийные технологии. Школьники создают проекты, которые становятся частью временной летописи нашей страны. Слушая друг друга, ребята из разных городов и регионов объединяются для того, чтобы рассказать подлинные истории своих близких, препятствовать фальсификации истории», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Оператором конкурса «История моей семьи в истории России» является Городской методический центр, партнерами выступают общественные организации, а также Центральный государственный архив города Москвы.