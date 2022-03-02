Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей лидеров





Еще в середине января студия DICE анонсировала патч 3.3 для Battlefield 2042, который должен добавить в игру обновленную таблицу лидеров. Данный патч изначально планировали выпустить в середине февраля, потом его дату релиза перенесли на начало марта, а сегодня разработчики снова сообщили, что приняли решение отложить выход обновления.

Дата релиза апдейта пока не называется, сейчас выход патча 3.3 запланирован на следующую неделю, без точной даты. Разработчики отмечают, что приняли решение перенести дату выхода обновления для Battlefield 2042, чтобы иметь возможность оперативно исправить ошибки, если апдейт их вызовет. А выход обновления перед выходными не позволил бы им это сделать.

Отметим, что патч 3.3 добавит в Battlefield 2042 не только обновленную таблицу лидеров, он еще и вернет еженедельные миссии. Вместе с тем, владельцы изданий Gold, Ultimate или подписчики EA Play Pro получат с выходом обновления набор Steadfast Exclusive Legendary Bundle.