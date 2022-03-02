Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели Little Orpheus объявили о переносе даты релиза игры на Xbox

Создатели Little Orpheus объявили о переносе даты релиза игры на Xbox


В конце января разработчики проекта Little Orpheus объявили, что планируют выпустить его на новых платформах. Изначально игра выходила в качестве эксклюзива Apple Arcade, а в январе студия The Chinese Room пообещала выпустить ее на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах. Игра должна была выйти уже сегодня — 1 марта 2022 года, но разработчики объявили о переносе даты релиза.

В официальном пресс-релизе с новой информацией по проекту Little Orpheus говорится, что пока не могут разработчики назвать дату выхода игры. Указано, что проект отложен на «более позднюю дату», без подробностей.

Напомним, что Little Orpheus — это 2,5D платформер про Иван Ивановича — космонавта. Игра выполнена в интересном графическом стиле, после релиза в 2020 году на мобильных устройствах она получила массу наград. А в версиях для консолей и PC разработчики обещают различные графические изменения: «текстуры высокого разрешения, новые движения и анимация, улучшенная графика и световые эффекты, плюс многое другое».


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря Cloud Gaming
Microsoft Flight Simulator теперь доступен на Xbox One, благодаря
Создатели Little Orpheus объявили о переносе даты релиза игры на Xbox
Создатели Little Orpheus объявили о переносе даты релиза игры на Xbox
Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова
Алексей Кортнев высказался об успехе Филиппа Киркорова
Ольга Бузова в шоке от ненависти людей
Ольга Бузова в шоке от ненависти людей
Анна Нетребко лишилась работы из-за своей позиции
Анна Нетребко лишилась работы из-за своей позиции
Кристина Асмус рассказала о постельных сценах с Данилой Козловским
Кристина Асмус рассказала о постельных сценах с Данилой Козловским
Shadow Warrior 3 уже доступна, представлен трейлер к релизу
Shadow Warrior 3 уже доступна, представлен трейлер к релизу
Back 4 Blood: уже больше 10 миллионов игроков и скорый выход DLC
Back 4 Blood: уже больше 10 миллионов игроков и скорый выход DLC
Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города
Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования
Александр Жулин возмущен снятием наших спортсменов с международных соревнований
Александр Жулин возмущен снятием наших спортсменов с международных
Сын Анастасии Заворотнюк заметно преобразился
Сын Анастасии Заворотнюк заметно преобразился
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за отключения "Спектра-РГ"
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за

Топ на сегодня

Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Яна Рудковская призналась, что ей угрожают
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Водолеев
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Водолеев
Николай Басков поплатился за свои слова
Николай Басков поплатился за свои слова

Еще по теме

Популярная приключенческая игра Little Orpheus выйдет на Xbox
Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в марте
Дату релиза SCORN на Xbox Series X | S и PC объявили в новом трейлере
Дату релиза A Memoir Blue из Game Pass снова перенесли