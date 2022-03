Создатели Little Orpheus объявили о переносе даты релиза игры на Xbox





В конце января разработчики проекта Little Orpheus объявили, что планируют выпустить его на новых платформах. Изначально игра выходила в качестве эксклюзива Apple Arcade, а в январе студия The Chinese Room пообещала выпустить ее на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах. Игра должна была выйти уже сегодня — 1 марта 2022 года, но разработчики объявили о переносе даты релиза.

В официальном пресс-релизе с новой информацией по проекту Little Orpheus говорится, что пока не могут разработчики назвать дату выхода игры. Указано, что проект отложен на «более позднюю дату», без подробностей.

Напомним, что Little Orpheus — это 2,5D платформер про Иван Ивановича — космонавта. Игра выполнена в интересном графическом стиле, после релиза в 2020 году на мобильных устройствах она получила массу наград. А в версиях для консолей и PC разработчики обещают различные графические изменения: «текстуры высокого разрешения, новые движения и анимация, улучшенная графика и световые эффекты, плюс многое другое».

Watch this video on YouTube