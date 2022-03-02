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Стефания Маликова боится выехать в город

Стефания Маликова боится выехать в город
Стефания Маликова рассказала о своих проблемах. Девушка совсем недавно исполнила одно из заветных желаний. Дочь известного певца сдала на права и получила в подарок дорогое авто. Однако пока что она не чувствует себя за рулем достаточно уверенно для езды по столице. Маликова рассказала, что пока что рассекает на своей машине по территории поселка, где находится загородный дом её родителей. Но скоро, вероятно, она решится на первую самостоятельную вылазку в мегаполис. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, который она создала совсем недавно. «Я недавно сдала на права, но на большую дорогу выезжать пока страшновато. Поэтому езжу в поселке. С каждым разом получается всё лучше и увереннее», — хвалит себя Стефания.
Стефания Маликова Стоит отметить, что дочь Дмитрия охотно рассказывает про опыт вождения и свой бизнес по продаже одежды, но избегает обсуждения личной жизни. Хотя, кажется, ей есть, что рассказать журналистам. Недавно в СМИ попала информация о её расставании с хоккеистом Кириллом Капризовым. Как сообщил источник, спортсмен некрасиво поступил с дочкой звезды во время разрыва. Якобы на недавней вечеринке по случаю дня рождения Маликова плакалась подругам, что её сердце разбито. Однако подробности болезненного расставания в прессу не попали. Напомним, что влюбленные не афишировали свой роман и избегали публикации в Сети совместных фото, но при этом их неоднократно видели вместе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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