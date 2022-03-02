Светлана Лобода заявила об отмене концерта

Певица Светлана Лобода решила отменить свой концерт. Украинская певица артистка в сторис Instagram сообщила об отмене своего концерта на белорусской «Минск-арене». Выступление звезды должно было состояться 4 марта. «Отмена», — сделала краткую запись Светлана Лобода, которая сейчас находится в Европе.Светлана Лобода Ранее многие другие исполнители отменили свои концерты в разных городах России. Среди них, к примеру, Лиза Монеточка. Также стало известно, что блогер Настя Ивлеева не будет отмечать свой день рождения 11 марта. Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.