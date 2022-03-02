Татьяна Лазарева приехала по делам в Киев и застряла

55-летняя телеведущая Татьяна Лазарева прилетела в Киев по своим делам, а выехать оттуда уже не смогла. Татьяна Лазарева остановилась в одном из апарт-отелей украинской столицы. Лазарева не знает, когда сможет вернуться к детям, ведь выехать из Киева невозможно без рисков. Тем не менее, в самом здании артистке спокойней, чем снаружи. «Я здесь себя чувствую в относительной безопасности, потому что это старый дом, мощные стены, — говорит она в прямом эфире соцестей. — Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат. Почему я не уезжаю? У меня нет никаких возможностей, такси не ходят. Для меня проблематично добраться на вокзал. Я даже не знаю, где он находится... Буду стоять там в живой очереди, а билетов никаких нет».Татьяна Лазарева В итоге Татьяна приняла решение оставаться в Киеве, а с родственниками общаться лишь дистанционно. Звезда призналась, что сын и дочери очень за нее переживают. «С восьми вечера начинается комендантский час — и до утра. Это делается для того, чтобы люди не выходили. Появляться без разрешенных документов небезопасно. Есть украинские оборонительные отряды — они ищут диверсантов российских. Любой, кто выходит ночью по умолчанию, считается опасным. Поэтому с восьми вечера сидим дома», — заключает Лазарева. Она также рассказала о проблемах с продовольствием. В магазинах быстро заканчиваются продукты, жителям приходится отстаивать большие очереди к кассе. Тем не менее, Татьяна призывает всех не поддаваться панике и не принимать поспешных решений. Телеведущая советует смотреть на ситуацию здравым взглядом, чтобы сделать верные шаги.