Теперь официально — Shredders выходит 17 марта, сразу в Game Pass





Ранее уже появлялась информация из Microsoft Store, что игра Shredders выйдет на Xbox Series X | S и PC уже 17 марта. Разработчики ее официально не подтверждали, отмечая, что им требуется еще некоторое время, чтобы точно определиться с датой. Теперь они подтвердили — Shredders выходит 17 марта 2022 года на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.

Напомним, что Shredders — это игра про сноубординг, в которой игрокам предложат мультиплеер и большой игровой мир. Разработчики сотрудничают при создании Shredders с профессиональными спортсменами, а в игре появятся реальные бренды амуниции, досок и прочего.

Ниже можно посмотреть трейлер Shredders с анонсом даты релиза.

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