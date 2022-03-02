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The Wanderer: Frankenstein’s Creature на Xbox обзавелась датой релиза

The Wanderer: Frankenstein’s Creature на Xbox обзавелась датой релиза


Буквально несколько дней назад разработчики из студии La Belle Games анонсировали скорый выход проекта The Wanderer: Frankenstein’s Creature на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Уже сегодня была объявлена дата релиза — 16 марта 2022 года.

The Wanderer: Frankenstein’s Creature — игра, которая выделяется на фоне других проектов своим визуальным стилем. По жанру — это приключенческий проект с элементами графического романа и головоломки. Сюжет проекта построен на романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», но он предлагает взглянуть на идеи из книги в новом ключе.


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Игра The Wanderer: Frankenstein’s Creature вышла в Steam еще в октябре 2019 года, где у нее «Очень положительные» отзывы, но их незначительное количество (около 100 штук). Тогда как на Metacritic у The Wanderer: Frankenstein’s Creature рейтинг в 69 баллов из 100. Игра имеет русскую локализацию.

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По материалам: newxboxone

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