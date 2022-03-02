Тигран Кеосаян попал под санкции

Ведущий Тигран Кеосаян оказался в черном списке. В понедельник, 28 февраля, стало известно, что Евросоюз расширил список граждан России, в отношении которых они вводят персональные санкции. Черный список составлен из-за спецоперации РФ в Донбассе.Тигран Кеосаян Под санкциями оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин, телеведущие Ольга Скабеева, Антон Красовский, Тигран Кеосаян, журналисты Аркадий Мамонтов и Роман Бабаян. Кроме того, ЕС сказал свое нет виолончелисту Сергею Ролдугину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, главе Минстроя Иреку Файзуллину, главе «Роснефти» Игорю Сечину, бизнесмену Геннадию Тимченко и другим публичным россиянам. Всего в новом списке значится 26 фамилий, передает РИА Новости.