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Тигран Кеосаян попал под санкции

Тигран Кеосаян попал под санкции
Ведущий Тигран Кеосаян оказался в черном списке.   В понедельник, 28 февраля, стало известно, что Евросоюз расширил список граждан России, в отношении которых они вводят персональные санкции. Черный список составлен из-за спецоперации РФ в Донбассе.
Тигран Кеосаян Под санкциями оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин, телеведущие Ольга Скабеева, Антон Красовский, Тигран Кеосаян, журналисты Аркадий Мамонтов и Роман Бабаян. Кроме того, ЕС сказал свое нет виолончелисту Сергею Ролдугину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, главе Минстроя Иреку Файзуллину, главе «Роснефти» Игорю Сечину, бизнесмену Геннадию Тимченко и другим публичным россиянам. Всего в новом списке значится 26 фамилий, передает РИА Новости.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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