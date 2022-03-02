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Валерия делает болезненные процедуры, чтобы выглядеть моложе

Валерия делает болезненные процедуры, чтобы выглядеть моложе
53-летняя певица Валерия призналась, что предпринимает, чтобы продлить молодость. Валерия в свои 53 года выглядит минимум лет на 20 моложе, а фигура у нее и вовсе, как у юной девушки. Да и лицо сияет. Между прочим, артистка никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Красоту Валерия поддерживает у косметолога. «СМАС-лифтинг — очень болезненная, но эффективная процедура. Делаю ее периодически. Полноценная альтернатива подтяжке лица, только без уколов. Помимо нее, еще фотоомоложение и плазмотерапию (введение донорской крови под кожу). Все на специальных аппаратах»— цитирует певицу eg.ru.
Валерия Артистка не раз признавалась, что стройная фигура — результат упорного труда и дисциплины. Валерия давно занимается фитнесом и йогой, правильно питается и не позволяет себе лишнего. Неудивительно, что артистка с легкостью смогла продемонстрировать феноменальную растяжку, с легкостью сев на продольный шпагат. А недавно Александр Васильев признался, что восхищается формой Валерии. И рассказал, что причиной тому – не только тренировки, но и очень жесткий режим питания. Так, однажды ведущий шоу «Модный приговор» присутствовал на ужине Валерии и Иосифа Пригожина и был поражен, как мало себе позволяет Валерия. «Я был на ее концерте в Светлогорске. И в зале все ей подпевали. Потом мне довелось поужинать с певицей и ее мужем… Валерия ела только ананас, листья салата и овощи на пару. Сказала мне, что вегетарианка, сторонница ЗОЖ, посещает спортзал. И отдает себе отчет в том, что ее долгая жизнь на сцене полностью зависит от ее красоты и стройности», — рассказал Васильев в обзоре для журнала «7Дней».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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