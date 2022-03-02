Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию

Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию
Супруга ведущего Дмитрия Диброва, Полина сообщила о разбитой машине. Полина Диброва попала в неприятную ситуацию перед тем, как улетела с семьей на Мальдивы. Сейчас Дмитрий Дибров и его супруга с детьми нежатся под теплым солнцем, а еще несколько дней назад им пришлось иметь дело с полицией. Всё дело в том, что неизвестные, как сообщают СМИ, разбили Полине машину. Как выяснилось, авария случилась во время одной из поездок Дибровой в город. Она припарковала машину и ушла по делам, а когда вернулась, обнаружила повреждения. Свидетелей случившегося не нашлось, так что Полина так и не узнала, что произошло.
Дмитрий Дибров с женой «Поступило заявление от 32-летней гражданки с просьбой зарегистрировать механические повреждения принадлежащего ей автомобиля», — сообщает КП. Диброва этот инцидент никак комментировать не стала. Известно, что полиция проводит проверку по факту заявления жены телезвезды. Вероятно, она поделится подробностями уже после того, как будет найден виновник повреждения машины. Напомним, что не так давно в ДТП попал внебрачный сын Михаила Пореченкова. Ему повезло, что он сам и пассажиры серьезно не пострадали, зато автомобиль Владимира Любимцева был разбит всмятку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Школьники из 49 регионов приняли участие в столичном конкурсе «История моей семьи в истории России»
Школьники из 49 регионов приняли участие в столичном конкурсе
Егор Бероев высказал свое мнение о том, как надо вести себя в трудные времена
Егор Бероев высказал свое мнение о том, как надо вести себя в трудные
Павел Прилучный рассказал о своем разводе
Павел Прилучный рассказал о своем разводе
Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год
Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год
Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей лидеров
Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей
Российских и белорусских биатлонистов отстранили от всех международных соревнований
Российских и белорусских биатлонистов отстранили от всех
Правительство России запускает информпортал и телеграм-канал для граждан «Объясняем.РФ»
Правительство России запускает информпортал и телеграм-канал для
Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию
Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию
Тигран Кеосаян попал под санкции
Тигран Кеосаян попал под санкции
Павел Прилучный высказался о крахе брака с Агатой Муцениеце
Павел Прилучный высказался о крахе брака с Агатой Муцениеце
Валерия делает болезненные процедуры, чтобы выглядеть моложе
Валерия делает болезненные процедуры, чтобы выглядеть моложе
Лакомка и Тещины блины 2 марта 2022 года: третий день масленичной недели
Лакомка и Тещины блины 2 марта 2022 года: третий день масленичной

Топ на сегодня

Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли
Обновление прошивки Xbox позволит отключать звук интерфейса консоли
Алла Пугачева влюбилась в мужчину с первого взгляда
Алла Пугачева влюбилась в мужчину с первого взгляда
PowerA выпускает геймпад для Xbox в стиле Tiny Tina’s Wonderlands
PowerA выпускает геймпад для Xbox в стиле Tiny Tina’s Wonderlands
Наталья Антонова раскрыла свои личные данные
Наталья Антонова раскрыла свои личные данные
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за отключения "Спектра-РГ"
"Роскосмос" потребует от Европы покрыть убытки из-за

Еще по теме

Дмитрий Дибров платит сумасшедшие деньги за образование детей
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Дибров с женой попали в аварию
Опубликовано фото Дмитрия Диброва из больницы