Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию

Супруга ведущего Дмитрия Диброва, Полина сообщила о разбитой машине. Полина Диброва попала в неприятную ситуацию перед тем, как улетела с семьей на Мальдивы. Сейчас Дмитрий Дибров и его супруга с детьми нежатся под теплым солнцем, а еще несколько дней назад им пришлось иметь дело с полицией. Всё дело в том, что неизвестные, как сообщают СМИ, разбили Полине машину. Как выяснилось, авария случилась во время одной из поездок Дибровой в город. Она припарковала машину и ушла по делам, а когда вернулась, обнаружила повреждения. Свидетелей случившегося не нашлось, так что Полина так и не узнала, что произошло.Дмитрий Дибров с женой «Поступило заявление от 32-летней гражданки с просьбой зарегистрировать механические повреждения принадлежащего ей автомобиля», — сообщает КП. Диброва этот инцидент никак комментировать не стала. Известно, что полиция проводит проверку по факту заявления жены телезвезды. Вероятно, она поделится подробностями уже после того, как будет найден виновник повреждения машины. Напомним, что не так давно в ДТП попал внебрачный сын Михаила Пореченкова. Ему повезло, что он сам и пассажиры серьезно не пострадали, зато автомобиль Владимира Любимцева был разбит всмятку.