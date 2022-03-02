Жена Эрнста: "Мы плачем каждый день"

Вадим Карасев

33-летняя Софья Эрнст опубликовала пост на своей странице в инстаграме, касающийся текущей ситуации на Украине.

Супруга гендиректора Первого канала призналась, что плачет каждый день, поведав о боли, которую она испытывает.

"Дорогие, здравствуйте. Даже боюсь представить, как вы… больно, страшно, мысли только об одном- когда же это всё закончится. Я вас всех очень люблю. Украина… как же нам горько. Мы плачем каждый день о тебе и о себе. Наша премьера "Анны" переносится на мирное время, которое, мы верим, наступит очень скоро", - написала Софья Эрнст, имея в виду спектакль "Анна" по роману Льва Толстого, в котором она принимает участие.

Как писал ранее NEWSTES, фанаты "Мужского / Женского" требуют вернуть шоу в эфир.

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