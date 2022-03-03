15 случаев, когда боги маркетинга сошли со своего Олимпа и продемонстрировали миру неоднозначные шедевры

Маркетинг призван быть двигателем торговли, обращать внимание клиента на товар и призывать купить его. Иногда за это дело берутся люди, чьи креативные способности находятся где-то вне нашей реальности. Мы собрали для вас примеры работ настоящих богов маркетинга. Возможно, некоторые из них покажутся вам довольно спорными, но пройти мимо точно не выйдет.

Аппарат по продаже зелени

Шеф-повар Ганнибал Лектер

Следуй за кроликом

Предновогодняя реклама бани в Челябинске

У Петербургской пивоварни свой особенный маскот

Купила «Чёкупилу»

Питерский нейминг

Но это же уже будет не ёжик…

Мне, пожалуйста, с посыпкой из слёз

Хм…

Мне нужны твои хлебные корки, вода и брожение

Мать… рыбов?

А вы помните мем «Вы продоёте рыбов?» с котами, которым эту рыбу просто показывают? У нас про него пост есть, загляните обязательно.

Маркетинг из глубинки

В Словакии изобрели собственную вакцину

Вот это поэзия!

А здесь вы можете найти подборку объявлений, в которых проявился весь народный креатив.