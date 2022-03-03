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3 марта 2022 года: четвёртый день масленичной недели

3 марта 2022 года: четвёртый день масленичной недели

Сегодня четверг, а это значит, что наступает четвертый по счету день Масленицы. В народе он называется Широким четвергом, Переломом, Разгуляем. С ним связано много важных традиций, о которых пойдет речь в этой статье.


Масленица — время счастья, добра и позитива. Сегодня, как и в любой другой день этого народного праздника, очень важно будет нести в мир добро и любовь. Старайтесь следить за приметами, которые указывают на благоприятные изменения в жизни.

Развлечения

Первое и самое главное правило этого дня — не скучать. Старайтесь находить себе правильные и приятные развлечения. Развлеките себя, а затем и свою семью, любимого человека. Можно сходить в кино, посмотреть фильм дома либо придумать какую-то иную программу на вечер. Полезно будет посидеть за одним столом с близкими, поделиться приятными новостями.

Времяпрепровождение со второй половинкой

Это день, когда мужья и жены проводили время вместе, радовались жизни. Было принято спускаться на санях с горы, а также целоваться на людях. Сегодня эта традиция трансформировалась в стремление сделать вечер временем романтики. Старайтесь ходить на свидания или знакомиться с новыми людьми.


Музыка и танцы

В этот день водили хороводы и пели. Сегодня тоже многие будут следовать древней традиции, устраивая день песен и плясок, но можно просто включить музыку погромче и радоваться жизни. Музыка привлечет хорошее настроение и поможет перестроиться с рабочего на позитивный лад. В этот день нужно прогонять дурные мысли громким смехом и яркими эмоциями.

Прыжки через костер

Согласно древним поверьям, если человек прыгал через костер, он очищал свою душу от скверны, от негатива. Также люди верили, что прыжки через костер привлекают удачу. Если этого не делать, можно упустить успех и не достичь желаемых результатов в любви, делах и работе в ближайшем будущем.

Есть от пуза

Эта традиция жива уже много сотен лет. В широкий четверг очень важно есть сладкого и вкусного столько, сколько получится. Впереди Великий пост, поэтому важно как следует повеселиться перед его началом, ведь согласно православным правилам в пост запрещено веселье, переедание и скоромная пища.

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По материалам: dailyhoro.ru

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