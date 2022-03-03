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Анастасия Волочкова высказала свою позицию по нынешней ситуации

Анастасия Волочкова высказала свою позицию по нынешней ситуации
Балерина Анастасия Волочкова долго молчала о ситуации на Украине. Пока многие звезды шоу-бизнеса высказывают свое отношение ко всему происходящему, а некоторые отмалчиваются, Анастасия Волочкова продолжает рьяно публиковать в инстаграме контент и просит журналистов не задавать ей вопросы о политике.
Анастасия Волочкова «Спрашивать точку зрения творческих людей, говорить публично о политике и осуждать Россию — это абсурдно! Я творческий человек, и моя миссия объединять людей в любых обстоятельствах посредством музыки, танца, добродетели, любви, радости, поэзии, и добропорядочности. Я русская и люблю свою Родину», — написала Волочкова. Напомним, ранее Прохор Шаляпин рассказал, что он, Николай Басков и многие другие столкнулись с настоящим террором после того, как в Сети появились их номера телефонов. До этого артисты высказывали свое мнение о происходящем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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