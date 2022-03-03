Анна Семенович нашла способ победить генетику

Ведущая и певица Анна Семенович рассказала, как поборола извечную проблему. Около трех недель назад артистка заметно преобразилась. Звезда шоу-бизнеса сделала пластическую операцию. Результат проведенной липосакции певица оценила сразу, как отошла от наркоза, и с каждым днем отражение в зеркале нравится Семенович всё больше. Артистка заверила, что у неё была генетическая предрасположенность к лишнему весу. Решить проблему толстых рук и второго подбородка не удавалось ни диетой, ни спортом. Семенович долго обдумывала, «откачивать» ли жир — собирала мнения врачей о том, насколько это безопасно и как долго будет держаться эффект. Сейчас певица ни капли не жалеет, что решилась на изменения.Анна Семенович «Я нашла вариант, как можно побороть генетику — с помощью липосакции. Помимо подбородка, хотела немного «подобрать» руки. Дело в том, что у женщин с натуральной пышной грудью руки и спина крепкие даже при небольшом весе. Меня это немного смущало, поэтому сделала липосакцию и осталась довольна», — сказала Анна. По словам звезды, эффект от операции проявится в течение последующих нескольких месяцев. Но уже сейчас она видит разницу. «На подбородке и шее жира практически нет», — хвастается Семенович Teleprogrammе.pro.. Певица утверждает, что сделала операцию не для того, чтобы ускорить поиск жениха, а для себя. Впрочем, если после пластики Семенович наконец-то найдет себе достойного мужчину, то наверняка будет счастлива. В последнее время ей сильно не везёт в любви.