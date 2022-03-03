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CD Projekt RED уберет из продажи свои игры для Xbox на территории РФ

CD Projekt RED уберет из продажи свои игры для Xbox на территории РФ


Студия CD Projekt RED присоединилась к команде Bloober Team, которая ранее сообщила о планах убрать из продажи на территории РФ свои игры на всех платформах. Согласно официальному заявлению CD Projekt RED, они тоже пришли к такому решению, и в ближайшее время на территории РФ на всех платформах игроки не смогут купить их проекты — как в цифровом варианте, так и в физическом.

В первую очередь, CD Projekt RED известны по играм «Ведьмак 3» и Cybeprunk 2077 — эти и другие их проекты больше нельзя будет приобрести в Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Игроки, которые ранее приобрели игры, продолжат получать обновления и смогут в любой момент их установить из цифрового магазина или с диска — на это ограничения не распространяются.

Аналогичные решения студия CD Projekt RED приняла для игроков в Беларуси.

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По материалам: newxboxone

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