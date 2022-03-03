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Digital Foundry: VRR в Elden Ring на Xbox Series X | S — явное преимущество

Digital Foundry: VRR в Elden Ring на Xbox Series X | S — явное преимущество


Игра Elden Ring доступна уже неделю, и все это время появляются различные разборы технической стороны игры. Специалисты, да и игроки, отмечают, что у проекта есть определенные технические проблемы на всех платформах, в том числе на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5.

Портал Digital Foundry опубликовал полноценный анализ Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5. В этом анализе отмечается, что скорость загрузки игры на Playstation 5 заметно выше, но у Xbox Series X | S есть одно явное преимущество перед консолью Sony — поддержка технологии VRR. Напомним, что VRR — это переменная частота обновления, настройка дисплея, которая эффективно сопоставляет внутреннюю частоту кадров игры с собственной частотой обновления дисплея. Вот что портал Digital Foundry отмечает на счет технологии VRR в Elden Ring на Xbox Series X | S:

Интеграция Microsoft поддержки переменной частоты обновления (VRR) на системном уровне, по крайней мере, решает проблему [падения частоты кадров] — если это вариант для вас, мы рекомендуем настроить экран на 60 Гц (даже если он поддерживает 120 Гц) и использовать VRR, чтобы сгладить падение производительности. В общем, это наш предпочтительный способ играть в игру на любой доступной системе.

При этом, специалисты отмечают, что с точки зрения стабильности кадров «в режиме без VRR PlayStation 5 работает лучше».


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По материалам: newxboxone

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