Екатерина Гусева долго не могла отделаться от персонажа из сериала «Бригада»
Сегодня, 12:20
Актриса Екатерина Гусева не думала, что на нее обрушится такая слава. 20 лет назад на экраны вышел сериал «Бригада», который перевернул представление о качественных проектах на телевидении в России. Благодаря нему зажглась звезда Екатерины Гусевой. 45-летняя актриса признается, что во время работы над сериалом и не думала, что он станет культовым. Более того, вся эта история с бандитами ей не особенно нравилась, но она согласилась сниматься, найдя в своей героине интересные черты. «На экране в то время бесконечно мелькали бордовые пиджаки, золотые цепи с крестами, палатки, рынки, рэкет. Так не хотелось во все это вникать. Поэтому у меня был свой сценарий», — говорит Гусева. По мнению актрисы, ей точно удалось уловить суть характера Ольги из «Бригады» — она тоже несет «светлую сторону любви», не акцентируя внимания на том, чем занимается Саша Белый.
Екатерина Гусева Интересно, что сериал снимался по частям — так как не хватало финансирования. И Гусева даже не знала, что он вышел на экраны, пока однажды к ней не подошли поклонники и не сказали: «Вы же Ольга?». После премьеры слава обрушилась на нее как снежный ком. Пришлось чаще надевать очки и капюшон, чтобы спокойно гулять по улице с семьей. «После «Бригады» мне пришлось немного постараться, чтобы вернуть себе свое имя», — говорит актриса. Несмотря ни на что, она благодарна этой роли и считает ее знаковой в карьере. Вот только поработать после такого успеха с Сергеем Безруковым ей уже не удастся. Раз в год они встречаются на кинофестивале и вспоминают былые времена. «Вряд ли нас с Сережей кто-то снимет вместе, от шлейфа «Бригады» уже не уйти, так и останемся Белыми», — рассуждает артистка. Рассказала Гусева и о своей мечте. Ей очень хочется сыграть в боевике, но из-за положительного обаяния ей такие роли не предлагают. «Я-то все еще хочу спасти мир. Если красотой не получится, тогда с оружием в руках», — сказала Екатерина«Каравану историй».
По материалам: z-aya