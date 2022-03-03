Екатерина Гусева долго не могла отделаться от персонажа из сериала «Бригада»

Актриса Екатерина Гусева не думала, что на нее обрушится такая слава. 20 лет назад на экраны вышел сериал «Бригада», который перевернул представление о качественных проектах на телевидении в России. Благодаря нему зажглась звезда Екатерины Гусевой. 45-летняя актриса признается, что во время работы над сериалом и не думала, что он станет культовым. Более того, вся эта история с бандитами ей не особенно нравилась, но она согласилась сниматься, найдя в своей героине интересные черты. «На экране в то время бесконечно мелькали бордовые пиджаки, золотые цепи с крестами, палатки, рынки, рэкет. Так не хотелось во все это вникать. Поэтому у меня был свой сценарий», — говорит Гусева. По мнению актрисы, ей точно удалось уловить суть характера Ольги из «Бригады» — она тоже несет «светлую сторону любви», не акцентируя внимания на том, чем занимается Саша Белый.Екатерина Гусева Интересно, что сериал снимался по частям — так как не хватало финансирования. И Гусева даже не знала, что он вышел на экраны, пока однажды к ней не подошли поклонники и не сказали: «Вы же Ольга?». После премьеры слава обрушилась на нее как снежный ком. Пришлось чаще надевать очки и капюшон, чтобы спокойно гулять по улице с семьей. «После «Бригады» мне пришлось немного постараться, чтобы вернуть себе свое имя», — говорит актриса. Несмотря ни на что, она благодарна этой роли и считает ее знаковой в карьере. Вот только поработать после такого успеха с Сергеем Безруковым ей уже не удастся. Раз в год они встречаются на кинофестивале и вспоминают былые времена. «Вряд ли нас с Сережей кто-то снимет вместе, от шлейфа «Бригады» уже не уйти, так и останемся Белыми», — рассуждает артистка. Рассказала Гусева и о своей мечте. Ей очень хочется сыграть в боевике, но из-за положительного обаяния ей такие роли не предлагают. «Я-то все еще хочу спасти мир. Если красотой не получится, тогда с оружием в руках», — сказала Екатерина«Каравану историй».