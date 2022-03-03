Елена Проклова рассказала о своих мозгах после инсульта

Актриса Елена Проклова сообщила, как себя чувствует. Артистка уверена, что сможет вернуться к работе. Сейчас артистка восстанавливается после инсульта и чувствует себя хорошо. В январе этого года Елена Проклова оказалась в больнице из-за инсульта. Тогда за кинозвезду переживали сотни тысяч фанатов, поддерживая ее позитивными комментариями. В итоге после нескольких недель лечения артистка вышла из госпиталя. Сейчас Проклова в Сочи, где у нее большой дом. Там артистка отдыхает и восстанавливает здоровье. «Вот сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой. Пока не работаю, и мне так хорошо без работы, без всей суеты! Впервые в жизни отдыхаю. Хочу потянуть это время подольше, вот теперь у меня есть уважительная причина», — подчеркнула Елена Игоревна.Елена Проклова О том, чтобы забросить карьеру, Проклова даже не думает. По словам актрисы, у нее нет серьезных последствий после инсульта, поэтому можно продолжать работать. «Здоровье, слава Богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально. Еще вернусь на работу и все наверстаю», — рассказала звезда. В сложный период актрису поддерживают дети и бывший муж. С супругом Проклова сохранила идеальные отношения даже после развода. Недавно она и вовсе признавалась, что с радостью примет в своем доме новую возлюбленную экс-избранника, если такая появится. В интервью для издания Wday Проклова подчеркнула, что в ближайшие месяцы она намерена оставаться в Сочи. В театр звезда планирует вернуться только к сентябрю, когда там начнется новый сезон.