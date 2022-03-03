Инсайдер: первые детали про F1 2022 — кроссплей, суперкары и прочее





Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который часто дает точную информацию про внутренние дела Electronic Arts, поделился данными о том, что стоит ждать от F1 2022. Игра, предположительно, выйдет в конце этого года, и она получит значительное, в сравнении с прошлыми годами, обновление.

Хендерсон отмечает в материале на xfire, что в F1 2022 игроков ждет следующее:

Удаление сюжетного режима и добавление нового центра игроков под названием «F1 LIFE». Новый режим F1 LIFE позволяет игрокам заглянуть за кулисы жизни настоящих гонщиков «Формулы 1». Игроки смогут в этом режиме покупать и собирать различные аксессуары.В F1 LIFE игроки получат доступ к суперкарам, которые можно будет «собирать и водить».Гонки на суперкарах будут не только с ИИ, но и по сети. Можно будет участвовать в гонках на 23 трассах.В игре появится кроссплатформенный мультиплеер.Есть вероятность добавления поддержки VR (вероятно, речь про PC-версию).

Напомним, ранее Том Хендерсон говорил, что в FIFA 23 тоже планируется введение кроссплатформенного мультиплеера.