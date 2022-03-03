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Инсайдер: Star Wars Eclipse выйдет не раньше 2027 года, у студии проблемы с кадрами

Инсайдер: Star Wars Eclipse выйдет не раньше 2027 года, у студии проблемы с кадрами


В декабре прошлого года на The Game Awards 2021 состоялся анонс игры Star Wars Eclipse. Проект создается студией Quantic Dream, и на данный момент у него есть только один тизер-трейлер.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон опубликовал материал, в котором рассказал, что ему сообщили источники про разработку Star Wars Eclipse. По его словам, анонс разработчики опубликовали, чтобы привлечь в команду новых специалистов. Однако, несмотря на хорошо встреченный трейлер, похоже, что у них не получилось достигнуть поставленных целей.

После анонса игры Star Wars Eclipse студия Quantic Dream опубликовала порядка 60 вакансий. Как отмечает Том Хендерсон, сейчас разработчики все еще ищут 67 специалистов. Он пишет, что это все те же вакансии, для которых разработчики Star Wars Eclipse обновляют даты (чтобы их вакансии отображались выше) на сайте вакансий.

Том Хендерсон отмечает, что с такими проблемами с кадрами, вероятно, ожидать релиз игры стоит не раньше 2027-2028 — сразу после анонса проекта источники в индустрии говорили ему, что на завершение игры требуется 3-4 года, сейчас, вероятно, это время увеличилось.


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По материалам: newxboxone

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