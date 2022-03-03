Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием

Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием
39-летняя бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина утверждает, что ее специально заразили тяжелой болезнью. Алиса Казьмина столкнулась с новой бедой. Измученная некрозом экс-супруг Аршавина призналась, что ее заразили сифилисом третьей стадии. Алиса поделилась шокирующими подробностями. Оказалось, жизнь Алисы Казьминой превратили в ад близкие люди. Аутоиммунный некроз, кома, панкреатит, тяжелая форма коронавируса. Лицо многодетной матери оказалось разрушено. Алиса мучилась от болей, лечилась, параллельно искала пластического хирурга. «Сначала в клинике неврозов спасала себя сама. Просто погибала. У меня была депрессия из-за внешности, огромная потеря веса, почечная недостаточность, разрушение костей», - рассказала женщина.
Алиса Казьмина с дочерью Ей удалось найти врача, который согласился сделать пластическую операцию. Но для этого бывшей жене футболиста нужно было набрать вес. Помочь в этом могли капельницы. «Чтобы убрать рубцы, требуется жир. Я вызываю приятеля Вячеслава, который работает в скорой. Стоит, смотрит виновато и вдруг признается, что ему звонили - сначала сын Леша, потом мама. Мол, сын интересовался, что нужно сделать, чтобы положить человека в психиатрическую клинику. Слава рассказал, что это возможно только в двух случаях: доведение до психоза и тяжелейшее заболевание – нейросифилис», - поведала Алиса. Когда она сдала анализы, то обнаружила у себя третью стадию сифилиса. «Оказалось, когда Слава ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна», - цитирует несчастную женщину «СтарХит».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Метелев призвал Роскомнадзор блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране
Метелев призвал Роскомнадзор блокировать ресурсы, дестабилизирующие
Прохор Шаляпин присмотрел себе новую даму сердца
Прохор Шаляпин присмотрел себе новую даму сердца
Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием
Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием
XCOM 2 для Xbox можно купить со скидкой в 95%, плюс DLC к игре со скидкой в 90%
XCOM 2 для Xbox можно купить со скидкой в 95%, плюс DLC к игре со
Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 обновят до Xbox Series X | S
Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 обновят до Xbox
3 марта 2022 года: четвёртый день масленичной недели
3 марта 2022 года: четвёртый день масленичной недели
Загрузки в Elden Ring на Xbox Series X | S длятся гораздо дольше, чем на Playstation 5
Загрузки в Elden Ring на Xbox Series X | S длятся гораздо дольше, чем
Kentucky Route Zero скоро добавят в Game Pass — игру точно стоит опробовать
Kentucky Route Zero скоро добавят в Game Pass — игру точно стоит
Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии
Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии
Ксения Собчак показала милую открытку сына Платона
Ксения Собчак показала милую открытку сына Платона
Счетные техники для снятия тревожности
Счетные техники для снятия тревожности
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался об экономике России
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался об экономике России

Топ на сегодня

Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию
Жена Дмитрия Диброва заявила в полицию
Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей лидеров
Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей
Тигран Кеосаян попал под санкции
Тигран Кеосаян попал под санкции
Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год
Разработчики Vigor рассказали о планах по развитию игры на 2022 год
Егор Бероев высказал свое мнение о том, как надо вести себя в трудные времена
Егор Бероев высказал свое мнение о том, как надо вести себя в трудные

Еще по теме

Андрей Аршавин расстался с женой Алисой Казьминой
Жена Андрея Аршавина передумала разводиться и отправилась вместе с ним и детьми в путешествие
СМИ: молодожены Андрей Аршавин и Алиса Казьмина ждут ребенка
«Что я совершенно не востребованная женщина?»: Андрея Аршавина бросила жена Алиса