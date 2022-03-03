Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием

39-летняя бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина утверждает, что ее специально заразили тяжелой болезнью. Алиса Казьмина столкнулась с новой бедой. Измученная некрозом экс-супруг Аршавина призналась, что ее заразили сифилисом третьей стадии. Алиса поделилась шокирующими подробностями. Оказалось, жизнь Алисы Казьминой превратили в ад близкие люди. Аутоиммунный некроз, кома, панкреатит, тяжелая форма коронавируса. Лицо многодетной матери оказалось разрушено. Алиса мучилась от болей, лечилась, параллельно искала пластического хирурга. «Сначала в клинике неврозов спасала себя сама. Просто погибала. У меня была депрессия из-за внешности, огромная потеря веса, почечная недостаточность, разрушение костей», - рассказала женщина.Алиса Казьмина с дочерью Ей удалось найти врача, который согласился сделать пластическую операцию. Но для этого бывшей жене футболиста нужно было набрать вес. Помочь в этом могли капельницы. «Чтобы убрать рубцы, требуется жир. Я вызываю приятеля Вячеслава, который работает в скорой. Стоит, смотрит виновато и вдруг признается, что ему звонили - сначала сын Леша, потом мама. Мол, сын интересовался, что нужно сделать, чтобы положить человека в психиатрическую клинику. Слава рассказал, что это возможно только в двух случаях: доведение до психоза и тяжелейшее заболевание – нейросифилис», - поведала Алиса. Когда она сдала анализы, то обнаружила у себя третью стадию сифилиса. «Оказалось, когда Слава ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна», - цитирует несчастную женщину «СтарХит».