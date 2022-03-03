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Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — с 3 по 6 марта

Эти 2 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — с 3 по 6 марта


На этой неделе в рамках акции Free Play Days опробовать на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет бесплатно две игры — RiMS Racing и Bassmaster Fishing 2022. Напомним, что акция Free Play Days дает возможность опробовать в течение ограниченного времени, на этой неделе с 3 по 6 марта, полные стандартные версии игр. Доступ к играм по акции имеют подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

RiMS Racing


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RiMS Racing

Победа в заезде зависит не только от мастерства на трассе. Вам нужно стать не просто гонщиком, но и научиться понимать поведение своего мотоцикла, как настоящий механик.
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Bassmaster Fishing 2022


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Bassmaster® Fishing 2022

Вы сможете выступить как за, так и против 10 профессиональных рыболовов в турнире Bassmaster Elite — и всё это на 8 официальных водоемах. Поднимайтесь вверх по карьерной лестнице B.A.S.S.©, привлекайте спонсоров и преодолевайте трудности, чтобы стать чемпионом Bassmaster Classic©, или же сражайтесь с другими игроками за высшее место в таблице лидеров в разнообразных сетевых режимах игры.
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По материалам: newxboxone

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