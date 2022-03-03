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Kentucky Route Zero скоро добавят в Game Pass — игру точно стоит опробовать

Kentucky Route Zero скоро добавят в Game Pass — игру точно стоит опробовать


Игра Kentucky Route Zero станет частью подписки Game Pass уже на следующей неделе — 10 марта, о чем Microsoft сообщила в рамках анонса проектов на первую половину марта. Проект вышел в январе 2020 года на приставках Xbox, до этого он был доступен в Steam. Игра точно стоит того, чтобы ее опробовать по подписке Game Pass.

На данный момент у Kentucky Route Zero рейтинг на Opencritic на уровне в 87 баллов из 100, при этом 83% критиков рекомендуют проект. В Steam у игры «очень положительные» отзывы, которых более 2000.

Kentucky Route Zero — игра в пяти актах, которые выходили в Steam постепенно, но на Xbox они доступны все сразу. Сама игра выполнена в жанре «магический реализм», как его описывают разработчики. Она рассказывает про пролегающее в пещерах под Кентукки тайное шоссе и загадочный народ, путешествующий по нему. В игре много текста, но она полностью переведена на русский язык. Это исключительно одиночный проект.

Kentucky Route Zero выходит в Game Pass в один день с Marvel’s Guardians of the Galaxy, и на фоне хорошо принятого проекта Square Enix она может затеряться. Но на нее точно стоит обратить внимание, если вам нравятся глубокие приключения, способные рассказать уникальную историю.


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По материалам: newxboxone

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