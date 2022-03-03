Кристина Орбакайте рассказала о своей молодости

Певица Кристина Орбакайте призналась, что перестала зацикливаться на своем возрасте. Отметив в прошлом году 50-летие, Кристина Орбакайте решила не зацикливаться на цифрах в паспорте. Певица смирилась с тем, что уже не студентка и невозможно повернуть время вспять. Однако это не означает, что она будет, сложа руки, смотреть на появляющиеся морщины и лишний вес. Орбакайте имеет в своем арсенале несколько секретов красоты, формулу которых она вывела за время долгих поисков. Как считает Кристина, самое главное в стремлении похудеть или омолодиться — сохранять чувство меры. Например, певица не соблюдает жесткие диеты, так как знает, что в будущем это приведет к противоположному эффекту и лишний вес вернется с лихвой.Кристина Орбакайте «Просто необходимо во всем иметь чувство меры. Порой после утомительного перелета не чувствуешь себя комфортно. Тогда делаю разгрузочный день, принимаю ванны с солью, травами… И преображаюсь, называю себя тогда птицей феникс, потому что возрождаюсь. Я уже знаю свой организм, биоритмы, поэтому, посвятив себе день, без труда вхожу в форму»,— говорит Кристина Wday.ru. Дочь Аллы Пугачевой предлагает в любом возрасте искать свои плюсы. Правилом везде находить позитив она пользовалась и во время пандемии, когда все артисты остались без работы. Орбакайте стала гораздо больше времени проводить с семьей, сблизилась с мужем и дочкой, которые до этого редко её видели из-за гастролей. Что касается Примадонны, то она применяет в уходе более радикальные способы. В СМИ можно найти информацию о многочисленных пластических операциях народной артистки. Впрочем, Пугачева никогда и не скрывала, что время от времени обращается за омоложением к хирургам.