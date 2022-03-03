"Крымская газета" выпустила номер в поддержку российской спецоперации

Вадим Карасев

Обложка выпуска "Крымской газеты" от 2 марта 2022 года посвящена поддержке спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса.

На обложке издания изображена на фоне ясного неба латинская буква "Z" (символ поддержки спецоперации ВС РФ по защите Донбасса), раскрашенная в цвета российского национального флага.

Также под этой буквой размещен посвященный спецоперации ВС России хэштег #своихнебросаем.