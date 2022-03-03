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Ксения Собчак показала милую открытку сына Платона

Ксения Собчак показала милую открытку сына Платона
Телеведущая Ксения Собчак опубликовав фото открытки, которую ей сделал сын, и поделилась переживаниями. Ксения Собчак вслед за Ксенией Бородиной и женой Дмитрия Диброва улетела из России в жаркие страны. Все селебрити при этом утверждают, что планировали эти отпуска заранее, ну так совпало просто. Собчак сказала, что даже оставила в Москве мужа и пригласила на его спектакль в театр. Не забыла напомнить, что она русская и гордится этим, дескать, из любимой страны сбегать не собирается. В личном блоге она опубликовала трогательную открытку, которую ей сделал сын Платон. Вся в сердечках, она была украшена милой подписью: «Маме». Под этим фото Ксения Собчак не удержалась — порассуждала о политике, выразив надежду, что переговоры глав России и Украины пройдут продуктивно.
Открытка, которую сделал Платон Виторган маме - Ксении Собчак Ксения вспомнила, как написала письмо Регану.  «Я помню как в 1988 году писала письмо Рейгану выучив Dear Mr President we do not want war потому что до смерти боялась атомной войны», поделилась Собчак. «Самое важное сейчас - чтобы сегодняшние переговоры закончили этот кошмар. Уступите друг другу сегодня! Пожалуйста! Ради ваших детей! И ради наших🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻», — взмолилась Ксения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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