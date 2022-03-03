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Лера Кудрявцева призналась, что иногда хочет стукнуть мужа

Лера Кудрявцева призналась, что иногда хочет стукнуть мужа
Ведущая Лера Кудрявцева старше своего мужа Игоря Макарова на шестнадцать лет. Ведущая дала интервью, в котором раскрыла подробности отношений с мужем-хоккеистом. Она призналась, что Игорь домашний и семейный человек, которому комфортно проводить время спокойно с близкими. Именно поэтому, считает Лера, их разница в возрасте абсолютно не ощущается. Правда когда пара решила жениться, Кудрявцева переживала из-за хейта. Она даже спрашивала, готов ли молодой муж к постоянному вниманию фанатов к их разнице в возрасте. Действительно, поклонники активно делали ставки, через сколько расстанутся молодожены. Однако уже 10 лет они счастливы в браке.
Лера Кудрявцева с мужем и дочкой «В моем случае мой муж как молодой старичок. Я еще бодрюсь. А он занудный и домашний. Конечно, иногда ему не хватает опыта. Бывает, хочется ему по лбу стукнуть», – рассказала Лера «Телепрограмме». Кудрявцева призналась, что у них с мужем мало общего, но среди точек соприкосновения как раз есть любовь к домашнему отдыху и даже лень. У него все четко, он спортсмен, а Кудрявцева импульсивная. Даже предпочтения в еде у них совсем разные. «Но у нас все спокойно, мы подстроились», - успокоила поклонников пары ведущая. Романтики в паре уже нет, зато все спокойно и мирно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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