Лунный день сегодня 3 марта 2022 года

Вадим Карасев

Луна меняет свое положение и каждый день ее энергетика влияет на нас по-особому. Провести день без проблем и неурядиц помогут ежедневные советы астрологов, отраженные в лунном календаре.

Этот четверг будет позитивным днем недели. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают рост творческой энергии, которая поможет найти неординарные решения в сложных ситуациях. Сегодня залогом новых успехов станет внимание к интуиции и личным потребностям.

Фаза Луны: 2 лунные сутки будут первым днем роста ночного светила. Энергетика созвездия Рыб также положительна, и это время подходит для заботы о самочувствии, разрешения старых вопросов, а также старта новых проектов, запланированных ранее.

Магнитные бури 3 марта: сегодня вспышек на Солнце не зафиксировано. Магнитных бурь на этот четверг не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

забота о здоровье;творческая активность;запланированные дела;романтические отношения;прогулки;отдых;духовные практики.принятие необдуманных решений;переутомление;ссоры;прокрастинация;недоверие интуиции.

Этот четверг — не лучшее время для генеральной уборки. Начало роста Луны не дает достаточного количества энергии, поэтому чрезмерная активность может стать причиной переутомления. Сегодня астрологи рекомендуют заняться тем, что по душе, и если выполнять домашнюю работу не хочется, то ее смело можно отложить. В этот день чувствуется всплеск творческой энергии, который можно направить в русло планирования ремонта, перестановки мебели или подбора нового текстиля.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Сегодня на пользу настроению и работоспособности будут светлые водные оттенки. Энергетика этих цветов поможет чувствовать себя спокойно и уверенно, а также обойти неоднозначные ситуации. Тем, кто занят творческой работой, стоит рассмотреть также желтый цвет в одежде. Его влияние будет усиливать позитивные черты характера. Украшениями этого дня станут серебряные и деревянные изделия, а в качестве талисмана стоит выбрать малахит, авантюрин и рубин.

Финансы и работа во 2 лунный день

Первый день роста Луны не подходит для глобальных перемен, однако делать первые шаги навстречу счастливой жизни важно. Сегодня астрологи рекомендуют сосредоточиться на планах, определиться с приоритетами и стратегией, чтобы не упустить значимых деталей и избежать промахов. Удачно будут проходить переговоры и найти общий язык станет проще из-за позитивного влияния ночного светила. Творческая активность также будет на высоте, что пойдет на пользу тем, кому не хватает новых идей.

Финансовая активность в этот четверг не должна быть спонтанной: покупать запланированные вещи можно, однако от спонтанных трат лучше отказаться. Не пойдут на пользу и кредиты, вернуть которые в будущем будет проблематично.

Любовь и отношения 3 марта

Сегодня романтика будут отличным способом укрепить отношения или избавиться от одиночества. Позитивное общение пойдет на пользу как сложившимся парам, так и тем, кто впервые знакомится. День пройдет удачно, если не зацикливаться на проблемах и позволить себе быть счастливим. Не будут лишними и простые заговоры, которые помогут привлечь в жизнь счастье в личной жизни.

Настроение и здоровье по лунному календарю

3 марта астрологи рекомендуют выбирать те дела и задачи, которые вдохновляют и воодушевляют. Позитивный настрой удастся сохранить и в том случае, если задуматься о своих потребностях, обрести внутреннюю свободу и заниматься тем, что действительно важно. Тем, кто не может определиться с направлением, на помощь придут духовные практики. Они избавят от неуверенности и помогут раскрыть потенциал.

Забота о здоровье в этот день также важна: с этого четверга можно начинать лечебное голодание, пересматривать рацион питания, а также начинать курс оздоровительных упражнений, чтобы подготовиться к лету и быть во всеоружии.