Максим Галкин остался без концерта из-за скандала

Жители Архангельская требуют вернуть деньги за билеты на концерт артиста Максима Галкина. Шоумен должен был выступить в Архангельске 14 марта, но концерт отменили из-за жалоб жителей города. Все из-за позиции артиста по поводу ситуации на Украине. Максим Галкин высказался на тему происходящего на Украине еще 24 февраля. Тогда телеведущий четко обозначил свою позицию: он выступил против спецоперации. Разумеется, взгляды артиста вызвали немало вопросов. Многие поклонники не поддержали Галкина. Особенно инициативными оказались фанаты из Архангельска. В их городе уже 12 марта должен был состояться юмористический концерт Галкина. На днях сразу несколько жителей пришли в место проведения мероприятия, требуя вернуть им деньги за билеты.Максим Галкин Поначалу сотрудники концертного зала не знали, как им реагировать. Когда же недовольных стало слишком много, к ним вышел представитель администрации, который заявил об отмене мероприятия. «Мы связались с организаторами концерта, общались. Ситуацию до организаторов тоже доводили. И в результате организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяется», — заявил представитель учреждения. Все деньги за билеты будут возвращены покупателям. Сам Максим Галкин не стал комментировать ситуацию. Он просто опубликовал репортаж с архангельского телевидения, не сопроводив его никакой подписью. Разумеется, поклонники уже начали переживать, что не увидят Галкина в эфире Первого канала. Там артист работал над несколькими шоу, включая популярную программу «Сегодня вечером». Пока никакой информации о судьбе передачи нет.