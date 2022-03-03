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Маргарита Симоньян накануне вечером впервые вышла замуж

Маргарита Симоньян накануне вечером впервые вышла замуж
41-летняя журналистка Маргарита Симоньян, наконец-то, зарегистрировала отношения с режиссером Тиграном Кеосаяном. За 10 лет отношений с Тиграном Кеосаяном журналистка несколько раз получала от него предложение руки и сердца, но отвечала отказом. Симоньян считала себя ярой противницей брака, но что-то все же заставило ее поменять мнение. Вечером 2 марта главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян объявили, что после 10 лет отношений решили пожениться. Тянуть они не стали и отправились в загс уже на следующий день. Церемония прошла максимально скромно: невеста выбрала для своего образа простое платье и серый кардиган, а кинодеятель был одет в водолазку и синий костюм.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян в ЗАГСе «В старом (зато белом) платье и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж. И последний, разумеется»,— рассказала Симоньян. «Супер! Маргарита, зато необычней и естественнее всех🔥», «Какие вы шустрые!!! Счастья вам и вашим близким!!», «Любовь всегда побеждает!❤️», «Маргарита, будьте счастливы! Вы очень гармоничная пара😊», «Счастья и долгой счастливой семейной жизни!!!❤️❤️❤️», пожелали Маргарите поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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