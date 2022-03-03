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Марина Александрова рассказала, как растут ее дети

Марина Александрова рассказала, как растут ее дети
39-летняя актриса Марина Александрова откровенно рассказала о подросшей дочери и сыне.   Звезда сериала «Екатерина» вышла замуж за режиссера Андрея Болтенко в 2012 году. У пары есть 9-летний сын Андрей и 6-летняя дочь Катерина. Сегодня артистка рассказала о своей семье. Марина считает себя близкой подругой дочери и старается проводить с девочкой как можно больше времени. Кинозвезду поразила эмоциональность Катерины во время недавней поездки в столицу Франции.  «В Париже ничего не надо увидеть, в Париже надо просто бродить по улицам и чувствовать все. Этот запах... Как кричала Катерина: «Мама, я так люблю запах Парижа!»» — вспомнила Александрова. Звезда сериала «Домашний арест» отметила, что ее дочь совершенно не похожа на старшего брата. Андрей вдумчивый и рассудительный, а Катя — нежная и легкая на подъем. Однажды актриса упрекнула дочь в отсутствии интереса к чтению, на что девочка ей ответила: «Мама, зато мы наслаждаемся жизнью». «Вот в этом вся Катерина. Всё у нее в удовольствие, всё роскошно.  Она такая — умеет жить красиво», — заверила Марина.
Марина Александрова с детьми Уроженка венгерского города Кишкунмайша раскрыла главный секрет успеха в воспитании детей. Кинозвезда видит в своих наследниках самостоятельных личностей и уважает их. Она подчеркнула, что навязывать свою волю ребенку — это табу. «Во-первых, надо знакомиться с ребенком. Это не ты, не муж, это какой-то новый коктейль, смешанный из ваших качеств, генов и всего остального. Надо уметь слышать детей. Не себя в них искать и какие-то нереализованные вещи реализовывать, а идти от них самих», — убеждена Александрова. Сын экс-супруги Ивана Стебунова поражает маму своей тягой к знанием. Он научился читать в совсем юном возрасте сразу на трех языках: русском, английском и испанском. Звездный наследник увлекся литературой и даже напечатал свой первый рассказ на пишущей машинке. Марина уверена, что сына ждет большое будущее. «Андрей увлекся чтением гораздо раньше, чем я. Они же, как поется в песне, будут лучше, чем ты. Я абсолютно с этим согласна. Они действительно быстрее, креативнее и интереснее», — отметила артистка в интервью «7 дней». У Александровой был роман с Александром Домогаровым. Они встречались два года. Актер «Бандитского Петербурга» даже сделал возлюбленной предложение. Вскоре друзья и коллеги артистки выяснили, что избранник поднимает на нее руку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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