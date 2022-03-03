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Метелев призвал Роскомнадзор блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране

Метелев призвал Роскомнадзор блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране

Депутат Госдумы Артем Метелев сообщил, что обратился в Роскомнадзор с инициативой блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране в этот непростой период:

Метелев предлагает заблокировать "Дождь"* (СМИ-иноагент) во всем российском сегменте Интернета. Генпрокуратура вчера ограничила доступ к сайту, но в соцсетях вещание продолжается.


Также по мнению депутата, блокировке на территории России должна подвергнуться "Медуза"**.

Метелев заявляет, что у компаний Meta (Instagram и Facebook) и Google Inc. (Youtube) необходимо потребовать прекратить распространение массовой и спланированной антироссийской рекламной кампании. В случае отказа - замедлять трафик вплоть до полной блокировки.

Еще одна важная мера, по словам парламентария, – блокировка возможности звонить и отправлять смс с украинских номеров на территорию России, чтобы тысячи нанятых провокаторов не забрасывали людей смс-ками и звонками с угрозами.

"Наверное, я никогда бы не подписал такой запрос, будучи молодым человеком, ежедневно пользующимся социальными сетями, но терпеть уже невыносимо. В условиях проведения специальной военной операции перечисленные выше СМИ и компании не просто агрессивно себя ведут, блокируя страницы российских СМИ и снимая блокировку с паблика националистического батальона "Азов". Они развязали настоящую информационную войну против нашей страны. Используют свои алгоритмы и возможности для дестабилизации внутри", - уверен депутат.

Он добавил, что на ближайшие месяцы нужно избавить страну от этой опухоли, чтобы те, кто это делает, научились уважать российское законодательство.


* СМИ-иноагент
** издание внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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По материалам: uposters.ru

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