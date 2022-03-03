Миру предрекли продовольственный кризис без российских удобрений

Вадим Карасев

Европа в ближайшей перспективе может столкнуться с неприятными последствиями в связи с риском лишиться российских удобрений после введения новых антироссийских санкций из-за спецоперации вооруженных сил РФ на Украине. Об этом в статье для издания agrarheute.com предупреждает аналитик сельскохозяйственных и сырьевых рынков Олаф Зинке.

В последнее время цены на удобрения были стабильны, но очень скоро ситуация может измениться, считает эксперт. Он напомнил, что Россия по итогам 2021 года стала крупнейшим в мире экспортером мочевины, комплексных удобрений NPK (азот + фосфор + калий), аммиака, азотных растворов и аммиачной селитры. Кроме того, российская химическая промышленность занимает третье место в мире по экспорту калия, 4-е — по экспорту фосфатов и серы.

"Пробелы в поставках этих товаров фактически не могут быть заполнены из альтернативных источников. Санкции в отношении такого крупного экспортера косвенно влияют на всю мировую торговлю удобрениями — и на цены. В первую очередь это отразится на рынке калия", - объясняет Зинке.

Вместе с Белоруссией, против которое Европа ввела санкции ранее из-за ситуации с посадкой в Минске борта Ryanair, Россия занимает 40% мирового экспорта калия — важнейшего элемента в производстве удобрений. Основными покупателями этой продукции двух стран выступают Китай, Бразилия и Индия, где в общей сложности проживают 3 млрд человек. При этом КНР зависит от импорта калия на 50%, а треть всего импорта в 2021 году пришлась на Россию. Зинке отмечает, что еще до эскалации на Украине цена на хлористый калий в Китае выросла до десятилетнего максимума, удвоившись по сравнению с прошлогодним показателем.

По словам аналитика, любой серьезный запрет на торговлю российскими удобрениями способен спровоцировать продовольственный кризис во всем мире. Поэтому он считает, что подорожания хлеба должны бояться не столько жители России, самодостаточной в плане продуктовой безопасности, сколько жителей стран, объявивших ей экономическую войну.

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