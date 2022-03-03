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Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался об экономике России

Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался об экономике России
Супруг фигуристки Татьяны Навки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал заявление. Запад активно вводит санкционные меры в отношении России, преследуя цели дестабилизации экономики. Но отечественные специалисты утверждают, что не допустят ее падения. Российские власти оперативно реагируют на санкционные атаки Запада и стараются сделать все, чтобы экономика страны не пошатнулась. «Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоим», — поделился сегодня Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Также пресс-секретарь президента обозначил позицию Кремля по поводу происходящего на Украине. «Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера — бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться. Они — настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые восемь лет назад начали просто убивать своих же», — отметил он.
Татьяна Навка с мужем Напомним, многие страны ввели против России ряд санкций после начала спецоперации на территории Украины. Вчера по поводу происходящего в соседней стране высказывался Министр обороны Сергей Шойгу. «Мы приступаем к работе в соответствии с решением Верховного главнокомандующего. С 24 февраля российские вооруженные силы проводят спецоперацию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой Западом, который пытается использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры по сохранению безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивная система залпового огня, крупные минометы размещаются в подвалах живых домов, вблизи школ и детских садов. Хочу поблагодарить личный состав за профессиональное выполнение поставленных задач», — сообщил Сергей Кужугетович в своем докладе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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