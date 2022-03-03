Надежда Михалкова высказалась об отсутствии своего отца

Актриса и режиссер Надежда Михалкова откликнулась на вопрос журналистов. На днях Надежда Михалкова представила на суд публики свою дебютную режиссерскую работу – сериал «Номинация». В картине она сыграла вместе с сестрой Анной, поэтому не удивительно, что на красной дорожке по случаю премьерного показа блистало почти все звездное семейство. Пришел даже бывший муж Надежды Резо Гигинеишвили, а вот Никита Михалков не появился. Не видели режиссера и на премьере новой ленты его сына Артема под названием «Мистер Нокаут», поэтому Татьяна Михалкова позировала перед камерами под руку с Федором Бондарчуком. Не удивительно, что такое поведение Никиты Сергеевича удивило и насторожило общественность, спровоцировав слухи о проблемах 76-летнего мэтра со здоровьем. Получить какую-то информацию о режиссере журналисты попытались у его младшей дочери, однако Надежда была немногословна.Надежда и Анна Михалковы с детьми на премьере «Я думаю, что сейчас не очень уместен данный вопрос, если честно. Мероприятия уже прошли. Спасибо большое, извините»,— заявила она в беседе с Teleprogramma.pro. Напомним, Никиту Сергеевича давно беспокоят боли в ноге, которую он повредил во время тренировки много лет назад. Сначала режиссер как-то справлялся с последствиями травмы, но с возрастом ситуация усугубилась, и ему потребовалось хирургическое вмешательство. Говорят, в общей сложности обладатель «Оскара» перенес семь операций, в том числе по замене сустава, однако двигательная активность к нему не вернулась. Более того, во время одной процедуры Михалкову занесли инфекцию, тоже сказавшуюся на его здоровье. Сейчас же режиссер не спешит выходить в свет, предпочитая восстанавливаться дома.