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Новинка в Game Pass — игра Lightning Returns: Final Fantasy XIII уже доступна по подписке

Новинка в Game Pass — игра Lightning Returns: Final Fantasy XIII уже доступна по подписке


В подписку Game Pass сегодня добавили новинку — игру Lightning Returns: Final Fantasy XIII, которая была анонсирована к появлению в сервисе заранее. Это уже третья игра в Game Pass, которую добавили на этой неделе.

Lightning Returns: Final Fantasy XIII — игра издательства Square Enix, которая вышла на Xbox 360 в 2014 году. На приставках Xbox One и Xbox Series X | S проект работает по обратной совместимости.

LIGHTNING RETURNS FFXIII

Вас ждут новый игровой мир, новая боевая система и еще более широкие возможности для настройки персонажа.
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Сам по себе проект Lightning Returns: Final Fantasy XIII — это экшен с элементами RPG, который не лучшим образом встретили критики, у игры всего 61 балл из 100 на Opencritic.


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По материалам: newxboxone

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