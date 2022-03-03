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Новый геймплей Weird West показывает последствия преступлений

Новый геймплей Weird West показывает последствия преступлений


Разработчики Weird West опубликовали новое видео, в котором они продемонстрировали, как работают последствия в игре. В рамках видео разбираются примеры — преступления и помощь людям. Ниже можно посмотреть ролик, он имеет русские субтитры.

Если игрок совершил преступление в городе — за ним будут охотиться законники. Чтобы избавиться от их охоты, можно заплатить штраф или придется отправиться в тюрьму (тем самым потеряв репутацию). Особо опасных преступников могут преследовать охотники за головами. Что касается помощи людям, в игре Weird West они об этом не забывают. Если вы спасли человека (из тюрьмы, плена или опасной ситуации), он может прийти на помощь в тяжелой схватке.


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Напомним, игра Weird West выходит 31 марта — сразу в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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