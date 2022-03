Продюсер фильма «Бэтмен»: фильм по Gears of War могут анонсировать очень скоро





Дилан Кларк, который является продюсером нового фильма «Бэтмен», рассказал в интервью, что вскоре может быть анонсирован новый фильм Gears of War (для этого фильма Дилан тоже заявлен продюсером). Об этом он заявил в интервью порталу thedigitalfix. Как сказал Дилан, отвечая на вопрос журналиста про фильм Gears of War: «Я рад, что вам это интересно. Это то, что меня давно волновало. Я думаю, что очень скоро будет анонс».

Стоит сказать, что фильм по Gears of War уже давно в потенциальной разработке. Впервые о нем было объявлено еще в 2007 году, когда New Line Cinema купила права на адаптацию шутера для кино. Но с тех пор о самом фильме мало информации. В 2016 году на мероприятии к запуску Gears of War 4 было объявлено, что фильм Gears of War все еще находится в разработке — им занимается Universal Pictures, а Ф. Скотт Фрейзер был приглашен для написания сценария для боевика. С тех пор новостей о проекте не было.

Отметим, что пока нет информации про актерский состав фильма Gears of War.